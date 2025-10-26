Эксперт Никишина заявила, что соска приемлема лишь в период младенчества

Подростки и взрослые люди должны другими способами стабилизировать душевный покой, заявила директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Использование соски как метода психологической саморегуляции приемлемо лишь в период младенчества, подростки и взрослые люди должны другими способами стабилизировать душевный покой. Об этом сообщила ТАСС директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета, доктор психологических наук, профессор Вера Никишина.

Ранее газета "Комсомольская правда" сообщила о том, что зумеры в качестве борьбы с депрессией и чувством страха прибегают к соскам. Уточняется, что тренд уже поддержал бизнес. Предприниматели начали выпускать соответствующие пустышки - подходящего размера и дизайна. Такая продукция появилась на российских маркетплейсах.

"Использование соски как способа стимуляции или стабилизации состояния ребенка адекватно в период младенчества. А уже в периоде раннего детства взрослые стремятся исключить, вывести этот способ из закрепленных поведенческих реакций. А уже в дошкольном или младшем школьном возрасте, если ребенок использует этот способ для того, чтобы по привычке стабилизировать свое состояние, - это уже повод обращения к специалисту. Соответственно, к периоду взрослости человек должен эволюционно накопить десятки, а иногда и сотни способов для стабилизации своего эмоционального состояния. И когда он вдруг применяет способ, которым пользовался в младенческом возрасте, возникает вопрос: есть ли у него другие способы стабилизации своего состояния? Или он за этот период жизни их не накопил, не сформировал?", - сказала она.

Эксперт уточнила, что использование соски - это не только ранний, но и непроизвольный способ нормализации своего состояния. В период взрослости саморегуляция должна быть сформирована, а стабилизация за счет предмета или действия вызывает много вопросов.

"Это может быть описано как либо подражательное вовлечение (все делают и я вместе с ними), либо как неадекватное использование способа регуляции собственного состояния, который имеет инволюционные последствия. В любом случае психике пользу не приносит", - заключила она.