В Москве ожидаются облачная погода и небольшой дождь

Атмосферное давление в столице составит 741 мм ртутного столба

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Облачность с прояснениями, местами небольшой дождь и до 9 градусов тепла ожидаются в Москве 26 октября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет плюс 7-9 градусов, в ночь на понедельник температура может опуститься до плюс 4 градусов.

Ветер прогнозируется южный, 6-11 м/с, местами порывы будут доходить до 15 м/с. Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура воздуха будет колебаться в пределах 5-10 градусов тепла. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до отметки 2 градуса.