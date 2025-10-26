Глава духовного центра рассказал о курсах священного служения РПЦ для африканцев

Протоиерей Тигрий Хачатрян отметил, что у африканских верующих очень большая "жажда познания и духовной жизни", которая заметна даже по их переписке в чате онлайн-курсов

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Проводимые специалистами Патриаршего экзархата Африки онлайн-курсы позволяют африканским верующим получать дополнительное образование для дальнейшей катехизаторской работы или священнического служения, при этом отбор проходят далеко не все желающие. Об этом ТАСС рассказал руководитель Духовно-просветительского центра во имя апостола и евангелиста Марка (находится в структуре Патриаршего экзархата Африки) протоиерей Тигрий Хачатрян.

"На онлайн-курсы мы собирали всех, кто хотел получить дополнительное образование: это катехизаторы, это люди, которые хотят повысить уровень своих компетенций и знаний и одновременно иметь перспективу будущего рукоположения. Можно прямо говорить о том, что желающих много, и мы проводим довольно серьезные испытания с высокими требованиями. Их проходят не все, но те, кто проходит, вполне справедливо могут претендовать на возможность двигаться дальше, на возможность быть замеченными, быть приглашенными и иметь возможные перспективы для дальнейшего духовного роста в церкви", - сказал он.

Протоиерей рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются африканские слушатели онлайн-курсов. "Не все смогли пройти этот путь успешно. Некоторые, к сожалению, продемонстрировали недобросовестное отношение. А кто-то не смог в силу технических обстоятельств. Нужно понимать, что Африка - это слабо интернетизированный регион, континент, где, в отличие от тенденций всего остального мира, количество пользователей интернета уменьшается", - отметил священник.

По его словам, у африканских верующих очень большая "жажда познания и духовной жизни", которая заметна даже по их переписке в чате онлайн-курсов. "В нем они говорят об очень многих вещах, обсуждают актуальные богословские проблемы. Иногда выдают, конечно, своеобразные мнения, и мы их корректируем, но у этих людей есть живой интерес к православию, есть живая потребность духовной жизни, есть понимание того, что надо что-то менять в своей жизни, нужно стремиться к высшему и совершенствовать свои умения, знания, навыки. И большинство из них это проявляет", - заключил отец Тигрий.