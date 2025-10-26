В МВД предупредили о звонках мошенников по поводу "доставки" с маркетплейсов

Злоумышленники с помощью такой схемы взламывают аккаунты на портале "Госуслуги"

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Мошенники похищают деньги у россиян, используя сложные схемы с доставкой от имени сотрудника маркетплейса, после чего взламывают аккаунт на портале "Госуслуги". Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.

"В сложных многокомпонентных схемах злоумышленники часто используют звонок от имени сотрудника маркетплейса о якобы имеющейся доставке, для получения которой необходимо назвать код из СМС-сообщения", - сказали в пресс-центре.

Как отметили в МВД, после получения кода злоумышленники сообщают потерпевшему о взломе его аккаунта на "Госуслугах", оформлении на его имя кредитов и финансировании ВСУ. Затем аферисты убеждают жертву снять наличные деньги с банковских счетов и передать их сотрудникам "специальных служб".