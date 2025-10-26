В федерации кинологов назвали лучшие породы для детей

Среди них пудели, кинг-чарльз-спаниели, мопсы и вельш-корги

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Пудели, кинг-чарльз-спаниели, мопсы и вельш-корги - породы, которые больше всего подойдут для детей, если ребенок уже взрослый, то можно рассмотреть французских бульдогов, шелти, лабрадоров и ретриверов. Об этом ТАСС рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий детям выгуливать собак потенциально опасных, список которых планируют расширить - туда могу попасть собаки, чей рост в холке превышает 30 сантиметров.

"Традиционно лучшими породами собак для детей считаются те, у которых есть набор трех определенных качеств: дружелюбие, уравновешенный характер, легкая обучаемость. Кроме того, рекомендуем обращать внимание на небольших животных, поскольку особей крупного размера подчас бывает сложно удержать даже взрослому человеку. К подобным породам можно отнести пуделей, кинг-чарльз-спаниелей, мопсов, вельш-корги пемброков, керн-терьеров и норвич-терьеров. Для детей более старшего возраста можно рассмотреть французских бульдогов, шелти, лабрадоров, золотистых ретриверов", - сказал Голубев.

В то же время он предупредил, что нельзя исключать индивидуальные особенности характера животного. "Но в целом все перечисленные породы выводились как ласковые домашние компаньоны или сообразительные пастушьи, фермерские, которые легко обучаются", - сказал глава федерации.

Голубев подчеркнул, что главную ответственность за собаку, которую заводят для ребенка, все равно несут взрослые, поскольку именно они будут выступать гарантом безопасности.

"Не стоит выбирать для ребенка собаку, ориентируясь на личные предпочтения. Например, иногда родители приобретают щенка, потому что дети вдохновились псом из фильма или сериала. В реальности красивая картинка серьезно отличается от реальности, и есть породы, которые мы не советуем приобретать даже новичкам. Например, акита-ину - они часто обладают независимым характером", - заметил он.