Пранкер Лексус назвал правила "информационной гигиены" для защиты от мошенников

В число таких принципов входит отказ от дистанционной передачи "чувствительной информации" и использование кодовых слов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Несколько правил "информационной гигиены" необходимо соблюдать, чтобы не стать жертвой мошенников, это в том числе отказ от дистанционной передачи "чувствительной информации" и использование кодовых слов. О способах защиты от злоумышленников рассказал ТАСС пранкер Лексус (Алексей Столяров).

"Первое правило, конечно же, что каждый звонок сейчас - это потенциальная угроза, это потенциальный риск. Во-вторых, многие деликатные вещи не стоит обсуждать дистанционно. И я думаю, что сейчас очень важно создать какие-то определенные офлайн-слова, офлайн-пароли, которые можно использовать только в частной беседе. Это, наверное, спасет ситуацию", - сказал он.

Пранкер обратил внимание, что мошенники "постоянно придумывают новые схемы". "Правда, что мессенджер стал за последнее время серьезным средством оружия, - продолжил собеседник агентства. - И WhatsApp, и Telegram. Обычные телефонные звонки уже не так эффективны, как мессенджеры, когда можно фокусно атаковать человека и на нем строить свою легенду. Поэтому они стали использовать мессенджеры, стали использовать искусственный интеллект".

По словам Лексуса, злоумышленники "обрабатывают [людей] не массовым методом, а более точечным, собирая информацию про всех жертв, собирая данные о конкретном частном лице, о его близком окружении и так далее". "В общем, делают таким образом, чтобы человек чувствовал, что с ним общается не какой-то там сторонний собеседник, а тот, кто действительно имеет к нему отношение", - отметил пранкер.