Гуцан отметил схожее понимание проблем кибербезопасности у России и Вьетнама

Правоохранительные органы двух стран смогут эффективно сотрудничать в сфере противодействия киберпреступности, заявил генеральный прокурор РФ

Редакция сайта ТАСС

Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан © Валерий Шарифулин/ ТАСС

ХАНОЙ, 26 октября. /ТАСС/. Схожее понимание проблем в сфере киберпреступности позволит правоохранительным органам России и Вьетнама эффективно сотрудничать в сфере противодействия киберпреступности, сказал генеральный прокурор РФ Александр Гуцан.

"Убежден, что схожее понимание проблем, связанных с киберпреступностью, позволит компетентным органам России и Вьетнама эффективно развивать отношения, укреплять в числе прочего возможности прокурорских служб двух государств перед лицом тех преступных угроз, которые стоят перед нашими странами", - сказал Гуцан на встрече в Ханое с генпрокурором Вьетнама Нгуен Хюи Тиеном.

Гуцан отметил, что республика была выбрана площадкой для церемонии подписания конвенции ООН против киберпреступности.

Кроме того, российский генпрокурор предложил заключить новую межведомственную программу сотрудничества, проект которой уже разрабатывают прокуроры.