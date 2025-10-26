Вильфанд: снегом покрыто 55-60% территории России

На юге Сибири, в Омской, Новосибирской, Кемеровской областях температура повысилась, сообщил научный руководитель Гидрометцентра

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Снежный покров на текущий момент наблюдается на 55-60% территории России. Уменьшение площади, покрытой снегом, связано с тем, что он растаял в части регионов Сибири, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Примерно 55-60% территории России сейчас находится под снегом. Связано уменьшение территории с тем, что на юге Сибири, в Омской, Новосибирской, Кемеровской областях температура повысилась и 1-2 см снега растаяло", - сказал Вильфанд. Он добавил, что на следующей неделе снег в некоторых регионах также подтает.