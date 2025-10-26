Прилепин планирует открыть еще один лагерь военной подготовки

Писатель отметил, что в "Стали" проходят подготовку не только россияне, но и граждане других стран

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Писатель Захар Прилепин в интервью ТАСС заявил, что планирует создать еще один тренировочный лагерь военной подготовки по аналогии с нижегородским центром "Сталь".

"Я планирую создать еще один лагерь военной подготовки <...>. Я не буду [говорить, где именно]. Во-первых, потому что это неправильно по отношению к моему руководству, и никто меня за это по голове не погладит. А во-вторых, это просто я подставляю людей, которые служат со мной", - сказал он.

Прилепин также отметил, что в "Стали" проходят подготовку не только россияне, но и граждане других стран. Так, по его словам, в центре слушателями курсов были представители как минимум трех зарубежных государств. "Есть наработки, мы уже понимаем, как это делать. Мы можем это воспроизвести в любом регионе", - добавил он.

Учебный центр специального назначения "Сталь" в Нижегородской области создали в 2023 году по инициативе Прилепина и губернатора региона Глеба Никитина. "Сталь" ведет подготовку бойцов по разным специальностям перед отправкой в зону проведения специальной военной операции. Тренировочная зона лагеря максимально приближена к реалиям СВО.