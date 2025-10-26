ДНР закупит по нацпроекту 130 пассажирских автобусов

Для восполнения дефицита кадров в 2023 году в республике устроили бесплатные курсы для водителей автобусов, сообщил глава региона Денис Пушилин

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 26 октября. /ТАСС/. ДНР закупит по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" 130 пассажирских автобусов, еще более 40 получит до конца года по федеральной программе, сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале в День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта.

"До конца года по федеральной программе социально-экономического развития планируем приобрести 41 новый автобус. В рамках проекта "Развитие общественного транспорта" национального проекта "Инфраструктура для жизни" закупим еще 130", - написал Пушилин.

Он добавил, что для восполнения дефицита кадров в 2023 году в республике устроили бесплатные курсы для водителей автобусов. Обучение прошло 130 человек. За это время на работу привлекли свыше 300 специалистов. Всего в отрасли трудится около 3,5 тыс. человек. В числе приоритетов - внедрение единого регионального перевозчика.