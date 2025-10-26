В ДНР почти втрое увеличили выпуск пассажирского транспорта на маршруты

До конца 2025 года ожидается поставка еще 41 автобуса для обновления транспортного парка, сообщил министр транспорта республики Александр Бондаренко

ДОНЕЦК, 26 октября. /ТАСС/. Выпуск подвижного состава на маршруты автомобильного пассажирского транспорта в ДНР увеличили за последние годы почти в три раза, сообщил министр транспорта республики Александр Бондаренко в День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта.

"В этом году мы провели серьезную работу, направленную на развитие транспортных перевозок и улучшение качества предоставляемых гражданам услуг. Сегодня маршрутная сеть автомобильного пассажирского транспорта ДНР насчитывает 944 действующих маршрута. Выпуск подвижного состава увеличился на 280% в сравнении с прошлыми годами", - написал Бондаренко в своем телеграм-канале.

Он добавил, что до конца 2025 года ожидается поставка в республику еще 41 автобуса для обновления транспортного парка. В числе главных успехов последних лет Бондаренко назвал рост зарплат водителей, организацию бесплатного обучения для пополнения штата водителей автобусов и переход отрасли на российское законодательство.

"Впереди у нас с вами еще много работы. Руководством республики поставлена задача - полностью восстановить транспортный каркас региона, обеспечить граждан качественными безопасными перевозками. Уверен, эта задача совместными усилиями будет выполнена на самом высоком уровне", - заключил министр, обращаясь к работникам отрасли.

Первоначально праздник учрежден в 1976 году как День работника автомобильного транспорта. В нынешнем формате установлен в 2012 году. Отмечается в последнее воскресенье октября, в этом году он выпал на 26 число.