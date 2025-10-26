В ДНР почти втрое увеличили выпуск пассажирского транспорта на маршруты
ДОНЕЦК, 26 октября. /ТАСС/. Выпуск подвижного состава на маршруты автомобильного пассажирского транспорта в ДНР увеличили за последние годы почти в три раза, сообщил министр транспорта республики Александр Бондаренко в День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта.
"В этом году мы провели серьезную работу, направленную на развитие транспортных перевозок и улучшение качества предоставляемых гражданам услуг. Сегодня маршрутная сеть автомобильного пассажирского транспорта ДНР насчитывает 944 действующих маршрута. Выпуск подвижного состава увеличился на 280% в сравнении с прошлыми годами", - написал Бондаренко в своем телеграм-канале.
Он добавил, что до конца 2025 года ожидается поставка в республику еще 41 автобуса для обновления транспортного парка. В числе главных успехов последних лет Бондаренко назвал рост зарплат водителей, организацию бесплатного обучения для пополнения штата водителей автобусов и переход отрасли на российское законодательство.
"Впереди у нас с вами еще много работы. Руководством республики поставлена задача - полностью восстановить транспортный каркас региона, обеспечить граждан качественными безопасными перевозками. Уверен, эта задача совместными усилиями будет выполнена на самом высоком уровне", - заключил министр, обращаясь к работникам отрасли.
Первоначально праздник учрежден в 1976 году как День работника автомобильного транспорта. В нынешнем формате установлен в 2012 году. Отмечается в последнее воскресенье октября, в этом году он выпал на 26 число.