Мишустин отметил вклад работников автотранспортной отрасли в ее развитие

Премьер-министр добавил, что профессия заслуженно является одной из социально значимых, так как требует высокого мастерства и постоянного совершенствования навыков

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником, отметив их вклад в динамичное развитие отрасли.

"Сегодня отрасль динамично развивается. Обновляется парк автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов, модернизируется техника и оборудование, создаются современные остановочные пространства, дорожные развязки, успешно внедряются отечественные инновации и цифровые решения управления движением. Все это стало возможным благодаря четкой и слаженной работе высококлассных специалистов - водителей, механиков, диспетчеров, инженеров, сотрудников автопредприятий, вашей компетентности, ответственности и целеустремленности", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.

Премьер добавил, что профессия заслуженно является одной из социально значимых, так как требует высокого мастерства и постоянного совершенствования навыков.

"Особые слова признательности - ветеранам, заложившим основы устойчивого развития комплекса, и всем, кто продолжает лучшие традиции, за самоотверженный труд, преданность избранному делу", - написал он.

Мишустин пожелал сотрудникам автомобильного и городского пассажирского транспорта успехов, крепкого здоровья и благополучия.