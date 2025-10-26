Володин поздравил водителей и диспетчеров с профессиональным праздником

Председатель Госдумы отметил, что автотранспортный комплекс вносит вклад в укрепление межрегиональных и международных связей

Редакция сайта ТАСС

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Марат Абулхатин/ ТАСС

МОСКВА, 26 октября./ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником. Об этом указано на сайте Госдумы.

"Поздравляю работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником", - сказал Володин.

Он отметил, что автотранспортный комплекс вносит вклад в укрепление межрегиональных и международных связей, развитие экономики страны.

"Благодаря специалистам отрасли внедряются современные технологии, повышается безопасность и доступность транспортных услуг. Спасибо водителям, диспетчерам, инженерам за профессионализм и ответственное отношение к делу. Желаю успехов и всего самого доброго", - подчеркнул председатель Госдумы.

История праздника

Первоначально праздник был учрежден указом президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1976 г. и назывался Днем работников автомобильного транспорта, в 1996-2000 гг. отмечался как День работника автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, в 2000-2011 гг. - как День работника автомобильного транспорта. Ныне установлен указом, подписанным президентом РФ Владимиром Путиным 26 июня 2012 г. Отмечается в последнее воскресенье октября.