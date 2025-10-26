Даванков: учителя нельзя увольнять за фото в соцсети без учета мнения родителей

Вице-спикер Госдумы подчеркнул, что не все должно регулироваться законом

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Родители должны принимать участие в принятии решения об увольнении учителей из школы из-за контента в социальных сетях. Такое мнение вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") высказал в интервью ТАСС.

"Если бы мы видели на фотографиях педагогов пьющих, курящих и так далее, то это, может, не самый лучший пример. Это нужно обсуждать на уровне школы. Здесь большую роль должен играть родительский комитет, родители. Знаете, если у школьника увольняют любимую учительницу просто потому, что взрослым там что-то показалось, это не дело", - сказал депутат.

Он подчеркнул, что не все должно быть урегулировано законом. "Лично я считаю, что педагог ничем не отличается от просто любого другого гражданина нашей страны. И то, что могут другие граждане, должны мочь и учителя, никакого поражения в правах не должно быть. Это вот я лично так считаю, ничего страшного, если где-то мы увидели фотографию в купальнике. От этого не рухнут никакие устои, авторитеты и прочее", - сказал депутат.

Даванков отметил, что в Госдуме идет обсуждение нескольких инициатив на этот счет.

"Дальше посмотрим, подумаем. Может быть, внесем еще одну - о том, чтобы такие дела обсуждались именно в школе, с большими полномочиями родительского комитета. А не просто, знаете, как иногда получается, какой-то случай придается огласке. У нас очень много организаций, есть религиозные организации, есть яро защищающие традиционные ценности. Они уже в каждом случае, в любой фотографии видят преступление, что вообще есть соцсеть. Поэтому [тут должен быть] здравый смысл", - сказал парламентарий.