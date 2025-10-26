Кабмин установил 5 ноября Днем работника суда

Праздник приурочен к дате издания указа императора Петра I "О форме суда", выпущенного в 1723 году

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об установлении Дня работника суда, который будет отмечаться 5 ноября. Об этом сообщается на сайте кабмина.

"Новый профессиональный праздник - День работника суда будет ежегодно отмечаться 5 ноября. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении.

Отмечается, что праздник приурочен к дате издания указа императора Петра I "О форме суда", выпущенного в 1723 году. "Документ установил порядок рассмотрения дел судами и определил, что гражданские дела и большая часть уголовных дел рассматриваются при непосредственном участии обеих сторон. Кроме того, предусматривались положения о действиях суда по вызову истца или ответчика, а также о праве суда применять к сторонам меры принуждения, например, в виде ареста", - указали в кабмине.

В сообщении также уточнили, что инициатива была поддержана президентом, к которому обратился председатель Верховного суда Игорь Краснов.