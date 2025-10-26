Патриарх Кирилл: традиционные религии стремятся спасти мир от саморазрушения

По словам предстоятеля Русской православной церкви, средством для достижения этого является международный диалог на основе традиционных духовно-нравственных ценностей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Русская православная церковь и другие традиционные религии стремятся спасти мир от саморазрушения, средством для достижения этого является международный диалог на основе традиционных духовно-нравственных ценностей. Об этом патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил в видеоприветствии участникам международного форума сотрудничества к 100-летию народной дипломатии.

"Сегодня, когда в отношениях между странами и народами нарастают противоречия, нередко приводящие к конфликтам и агрессивным действиям, Русская православная церковь, другие традиционные религии и благонамеренные общественные силы стремятся преодолеть столь опасные тенденции и сделать все возможное для спасения мира от саморазрушения. Как этого достичь? Что может стать основой диалога, способствующего развитию международного сотрудничества, а также созданию добрых отношений между людьми, принадлежащими к различным этносам, религиям и культурам? Многовековая история и опыт нашей страны свидетельствует, что основой такого диалога являются традиционные духовно-нравственные ценности", - сказал он в видеоприветствии.

По словам предстоятеля Русской православной церкви, без опоры на традиционные ценности "достижение прочного и справедливого мира невозможно".

"Именно эти непреходящие идеалы могут служить верным ориентиром в осуществлении международной образовательной, культурной и социальной политики", - добавил он.

Патриарх выразил надежду, что международный форум сотрудничества станет "местом проведения содержательных и плодотворных дискуссий, призванных содействовать положительным изменениям в отношениях между людьми, странами и народами".

"Помощь Божия да сопутствует всем вам в предстоящих трудах", - заключил он, обращаясь к участникам форума.

О форуме

Международный форум сотрудничества проходит 26 октября в Москве в Национальном центре "Россия" и является главным событием юбилейной программы, посвященной 100-летию института народной дипломатии. Его участниками стали более 2 тыс. российских и иностранных участников, среди которых представители более 60 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Главными темами обсуждения выбраны сотрудничество в культуре, науке, достижение подлинного суверенитета, содействие развитию, мировая борьба с неоколониализмом и неонацизмом, 80-летие Великой Победы и пути преодоление глобальных проблем человечества.

Организаторы форума - Россотрудничество, Фонд Росконгресс, общество "Знание", Национальный центр "Россия". ТАСС - информационный партнер форума.