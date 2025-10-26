В КБР порядка 200 тыс. человек приняли участие в акции "Вода России"

В субботнике участвовали, в частности, представители органов власти, природоохранных организаций, Фонда защиты Отечества и казначейства

НАЛЬЧИК, 26 октября. /ТАСС/. Порядка 200 тыс. человек приняли участие в акции "Вода России" в Кабардино-Балкарии (КБР), которая охватила территорию больше 1 тыс. км прибрежной зоны рек региона. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии КБР.

"Акция в пойме реки Нальчик стала итоговым в 2025 году мероприятием в рамках всероссийской акции "Вода России". Старт был дан в апреле, она проходила во всех муниципалитетах региона. Силами неравнодушных людей очищены прибрежные территории и водоохранные зоны площадью более 1 тыс. км. За время проведения акции участие в ней приняли более 200 тыс. человек", - отметили в ведомстве.

В субботнике участвовали представители органов власти, природоохранных организаций, Фонда защиты Отечества, казначейства, жители селения Хасанья и города Нальчика, работники Минприроды КБР, волонтеры.

Акция "Вода России" проводится с 2014 года, каждый год расширяя географию. За это время она объединила свыше 11 млн участников, которые очистили 11 тыс. водоемов и собрали 12,3 млн мешков мусора. Федеральный проект входит в нацпроект "Экологическое благополучие".