Как защитить себя от пищевого отравления
Почему возникает пищевое отравление
Его вызывают токсичные вещества или патогенные микробы, попавшие в организм с пищей или водой. В зависимости от их причины врачи условно делят отравления на несколько групп.
Бактериальные отравления
Наиболее частая причина отравлений — бактерии вроде сальмонеллы, стафилококка, кишечной палочки. Они размножаются в продуктах при нарушении правил хранения или приготовления.
Вирусные инфекции
Вирусы, такие как норовирус или ротавирус, нередко провоцируют пищевые инфекции, которые сопровождаются тошнотой, рвотой, диареей и болью в животе. Такие патогены передаются не только через продукты, но и через грязные руки, посуду и воду.
Отравления токсинами
Некоторые бактерии, которые встречаются в еде, вырабатывают опасные токсины. Самый известный пример — ботулотоксин, из-за которого развивается ботулизм. Этот токсин продуцирует бактерия Clostridium botulinum: микробы образуют устойчивые споры, которые сохраняются в почве и продуктах питания, включая овощи и мясо. При попадании в анаэробную среду (то есть без доступа кислорода) споры прорастают и начинают производить ботулотоксин — один из самых сильных природных ядов. Идеальной средой для них являются консервы.
Другие известные природные токсины — афлатоксин и охратоксин, которые содержатся в плесени и могут попасть в организм человека, если он употребляет пищу, которая неправильно хранилась.
Химические отравления
Нитраты в овощах, пестициды, остатки бытовой химии на посуде, тяжелые металлы из некачественных упаковок — все перечисленное способно вызвать интоксикацию. Такие отравления встречаются реже, но протекают особенно тяжело, поскольку поражают не только желудок, но и печень, почки, нервную систему.
Первые симптомы пищевого отравления
Первые тревожные сигналы обычно появляются через два-шесть часов после употребления зараженного продукта, хотя иногда инкубационный период может достигать нескольких дней. Все начинается с чувства тяжести в желудке. Постепенно состояние ухудшается: появляется чувство тошноты, начинаются рвота и диарея, которые сопровождаются болью в животе и лихорадкой. Человек также ощущает слабость, головокружение, ломоту в теле, иногда озноб, потливость и дрожь.
Если ничего не предпринять, наступает обезвоживание — одно из самых распространенных осложнений пищевых отравлений. При рвоте и диарее человек быстро теряет жидкось и электролиты: это особенно опасно для детей и пожилых пациентов. С этим нельзя шутить: без лечения обезвоживание может привести к повреждению внутренних органов, коме и даже летальному исходу.
Легкие формы пищевых отравлений обычно проходят за один-два дня. И все же лучше перестраховаться и обратиться к врачу.
Когда пора вызывать скорую?
За неотложной медицинской помощью нужно обратиться, когда у пациента есть хоть один из этих признаков:
- рвота, из-за которой жидкость попросту не задерживается в организме;
- диарея, которая длится дольше трех дней;
- температула выше 38,5 °C, которая не спадает;
- кровь в стуле;
- подозрение на обезвоживание: сухость во рту, редкие мочеиспускания, головокружение.
Также тревогу нужно бить, когда пациент жалуется на трудности с дыханием, нарушение зрения или речи — эти симптомы могут указывать на ботулизм.
Особенно осторожными нужно быть детям, беременным женщинам и пожилым. У малышей пищевые отравления развиваются стремительно: достаточно небольшой дозы токсина, чтобы вызвать острую реакцию. А интоксикация у женщин в положении опасна еще и для плода. Пожилые люди переносят отравления тяжелее из-за ослабленного иммунитета, так же как и люди с хроническими заболеваниями. Их организм теряет жидкость и силы гораздо быстрее, а последствия могут быть тяжелее. Поэтому им всем необходимо обращаться к врачу даже при легких симптомах.
Самые опасные пищевые отравления
Некоторые категории продуктов чаще других становятся причиной тяжелых случаев отравлений, способных привести к серьезным поражениям органов и даже к летальному исходу.
Отравления грибами
Токсины, содержащиеся в ядовитых грибах, разрушают печень и почки. Первые симптомы могут проявиться не сразу, а лишь через 6–24 часа после еды. За это время яды уже проникают в кровь, и лечение усложняется.
Ботулизм
Даже небольшая доза ботулотоксина способна вызвать тяжелое поражение нервной системы. Помимо рвоты и диареи ботулизм проявляется нарушением речи, затуманенным зрением, трудностями при глотании. Без введения противоботулинической сыворотки заболевание может закончиться смертельно.
Отравления морепродуктами и рыбой
Некоторые виды морской рыбы, моллюсков и ракообразных могут содержать природные токсины, которые не уничтожает даже термическая обработка. А в жаркое время года морепродукты быстро портятся. Симптомы появляются в течение пары часов: резкие боли, тошнота, онемение губ и пальцев, сильная слабость.
Отравления молочными и мясными продуктами
Молочные продукты, такие как творог, сливки, йогурты, при неправильном хранении быстро портятся. Мясо и полуфабрикаты без термической обработки нередко содержат сальмонеллу или листерию. Такие отравления могут протекать тяжело и сопровождаться продолжительной диареей и обезвоживанием.
Отравления химическими веществами
Человек может случайно употребить продукт, загрязненный бытовой химией или токсичными веществами. Даже незначительное количество токсина при попадании в организм приводит к ожогу слизистой и внутренним повреждениям.
Первая помощь при пищевом отравлении
Как можно скорее удалить остатки токсинов, для этого рекомендуется выпить несколько стаканов теплой воды и вызвать рвоту. После рвоты необходимо посоветовать пострадавшему выпить еще пять-шесть стаканов воды, чтобы уменьшить концентрацию ядовитого вещества в желудке, и при необходимости вызвать рвоту повторно.
После очищения желудка важно предотвратить обезвоживание. Пить следует часто и понемногу. Подойдут вода, слабый чай или специальные солевые растворы (регидрон и его аналоги). Газированные напитки, кофе и молоко в этот период противопоказаны.
Остатки токсинов помогут вывести сорбенты. Это активированный уголь, "Смекта", "Энтеросгель", "Полисорб". Принимают их строго по инструкции, с учетом веса и возраста.
В первые сутки желательно отказаться от пищи вообще или ограничиться сухарями и рисовым отваром. Позже можно добавить каши на воде, отварной картофель, легкие супы. Полностью исключается жирное, жареное, острое, сладости и молочные продукты, которые могут раздражать кишечник.
На все время выздоровления организму нужно обеспечить покой. Если же рвота или диарея не прекращаются дольше суток, повышается температура или усиливаются боли, необходимо обратиться к врачу.
Чего делать нельзя
- Принимать антибиотики "на всякий случай". Они нарушат микрофлору кишечника, которому и без того приходится нелегко.
- Использовать противорвотные препараты до очищения желудка. Организм избавляется от токсинов, и мешать ему не нужно.
- Пить обезболивающие без разрешения врача, поскольку они могут скрыть важные симптомы.
Если отравился ребенок, лучше вообще не рисковать и обратиться к специалисту без промедления.
Меры предосторожности
Простые правила гигиены и внимательность к продуктам значительно снижают риск отравлений.
- Чистота. Руки перед приготовлением пищи и перед едой нужно мыть, тщательно очищать разделочные доски, ножи и посуду. Желательно использовать разные доски для сырых и готовых продуктов. Тем самым можно избежать перекрестного заражения бактериями. Губки и тряпки также требуют регулярной замены. Нужно следить, чтобы у продуктов не было поврежденной упаковки, вздутых крышек, потеков или неприятного запаха. Лучше лишний раз проверить срок годности, особенно у скоропортящихся товаров — молочных, мясных или рыбных. Хранить их следует только в холодильнике и не дольше указанного времени. Даже если потом продукт выглядит нормально, не стоит рисковать: токсины не всегда влияют на вкус и запах. Мясо, птицу, яйца и рыбу нужно прожаривать или проваривать до полной готовности. Нельзя пробовать сырой фарш или тесто с сырыми яйцами. Остывшие блюда надо сразу ставить в холодильник, не оставляя их при комнатной температуре дольше двух часов.
- Осторожная домашняя консервация. Банки и крышки нужно тщательно стерилизовать, а овощи и грибы подвергать тепловой обработке. Нельзя хранить заготовки в подвале с переменной температурой. Если крышка банки вздута или банка шипит при открывании, есть содержимое категорически запрещено.
- Будьте внимательны, когда берете перекус в дорогу. Лучше брать с собой продукты, которые не портятся без холодильника: сухофрукты, орехи, крекеры, твердые сыры. Вода должна быть бутилированной, а фрукты и овощи заранее тщательно вымыты. Еду с рук на пляжах, рынках или вокзалах лучше не покупать, даже если она выглядит аппетитно. В незнакомых регионах и особенно за границей не стоит пробовать растения, ягоды или грибы неизвестного происхождения. В разных климатических зонах встречаются виды, внешне похожие на привычные съедобные, но содержащие сильнодействующие яды. Лучше покупать грибы и лесные продукты у официальных продавцов или на сертифицированных рынках, где они проходят санитарный контроль.
- Не ешьте где попало. Кафе и рестораны нередко становятся виновниками пищевых отравлений. Нужно выбирать места с хорошей репутацией и видимой чистотой. Обращайте внимание на состояние столов, посуды, форму персонала. Если блюда на витрине лежат с явным нарушением температурного режима (салаты без охлаждения, супы при комнатной температуре), лучше воздержаться от заказа. Также стоит насторожиться, если у еды странный запах, нетипичный вкус или заветренный вид — это может указывать на повторный разогрев. В сомнительных заведениях не стоит брать блюда с майонезом, сырыми яйцами, морепродуктами и кремами, а также любые блюда с консервами в составе: именно они чаще всего становятся источником токсикоинфекций.
- Обращайте внимание на сроки годности. Особого внимания требуют и готовые блюда и салаты, продающиеся в супермаркетах. Проверяйте дату изготовления, срок годности и условия хранения, указанные на упаковке. Даже если продукт выглядит нормально, при малейшем подозрении (запах, измененный цвет, вздутие упаковки) его лучше не покупать. Особенно опасны скоропортящиеся блюда: салаты с майонезом, паштеты, мясные и рыбные закуски, торты с кремом. Размножение бактерий в них начинается буквально через несколько часов. После покупки готовую еду следует хранить только в холодильнике и съедать в течение суток.
- Будьте осторожны при сборе грибов и ягод на природе. Отравления ядовитыми грибами и растениями чаще всего происходят из-за ничем не подкрепленной уверенности в их безопасности. Даже опытные грибники иногда ошибаются, поскольку у многих съедобных видов есть опасные двойники. Так, у шампиньона и сыроежки есть сходство с бледной поганкой, а у белого гриба — с желчным. Если вы не можете уверенно определить вид по внешним признакам, лучше не рисковать. Особенно опасно собирать грибы вблизи дорог, промышленных зон или свалок: даже съедобные виды впитывают здесь токсины и тяжелые металлы.