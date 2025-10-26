Древаль анонсировал участие Фалькова и Черниговской в марафоне "Знания. Наука"

Форум пройдет с 30 по 31 октября

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Глава Министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и директор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ), профессор, член-корреспондент РАО, доктор биологических наук Татьяна Черниговская станут одними из участников форума "Знание. Наука", который пройдет с 30 по 31 октября. Об этом журналистам сообщил гендиректор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

"Перед участниками [форума] выступит министр науки и высшего образования Валерий Фальков, президент Академии наук Геннадий Красников, заместитель председателя правительства Виталий Савельев, академик Татьяна Черниговская, молодой талантливый ученый Алексей Федоров и многие-многие другие выдающиеся ученые, инженеры, деятели нашей страны", - сказал он.

Гендиректор просветительской организации рассказал, что на мероприятии будут обсуждаться передовые научные открытия и разработки. Он выразил надежду на то, что выступление лекторов позволит "по-настоящему гордиться результатами работы наших ученых, инженеров". "Я надеюсь, что многие могут захотеть связать свою жизнь с наукой, а молодые ученые, которые будут слушать выступления выдающихся лекторов, возможно, вдохновятся на большие достижения", - заключил Древаль.