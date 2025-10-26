В Петербурге более 170 тыс. человек приняли участие в осеннем субботнике

Было собрано 5 700 куб. м мусора, высажено почти 750 деревьев и 600 кустарников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 октября. /ТАСС/. Более 170 тыс. человек вышли на общегородской осенний субботник в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба администрации губернатора города Александра Беглова. Всего очистили около 21 млн кв. м территории.

"Собрано 5 700 кубометров мусора, высажено почти 750 деревьев и 600 кустарников, - отметили в пресс-службе. - В субботнике участвовали горожане всех возрастов и профессий - работники жилищно-коммунальных служб, дорожных и садово-парковых предприятий, студенты, школьники, сотрудники органов власти и местного самоуправления".

Во всех районах города работали пункты выдачи инвентаря, горожанам помогали свыше 3 650 единиц техники. Участники субботника привели в порядок многие общественные пространства, в том числе в Любашинском саду и Заневском парке, на Среднем Суздальском озере и в Парке авиаторов, на бульваре Новаторов и в Федоровском сквере. Центральной площадкой акции стал парк 300-летия Санкт-Петербурга: здесь высадили 80 молодых елей в честь юбилея Великой Победы и наградили победителей конкурса детского рисунка "Мы - за чистоту!".

"Каждый вышедший на общегородской субботник внес важный вклад в улучшение качества жизни в Северной столице. Комфорт и уют в Петербурге - один из наших приоритетов развития до 2030 года. Сделать наш город чище, красивее и удобнее мы можем только вместе", - приводит пресс-служба слова губернатора.