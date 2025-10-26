Примаков принял участие в гашении марки к юбилею народной дипломатии

Церемония означает выход новых марок в почтовое обращение

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Глава Россотрудничества Евгений Примаков принял участие в церемонии памятного гашения почтовой марки, посвященной 100-летнему юбилею народной дипломатии, передает корреспондент ТАСС.

Церемония гашения означает выход новых марок в почтовое обращение.

Международный форум сотрудничества проходит 26 октября в Москве в Национальном центре "Россия" и является главным событием юбилейной программы, посвященной 100-летию института народной дипломатии. Его участниками стали более 2 тыс. граждан России иностранцев, среди которых представители более чем 60 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Главными темами обсуждения выбраны сотрудничество в культуре, науке, достижение подлинного суверенитета, содействие развитию, мировая борьба с неоколониализмом и неонацизмом, 80-летие Великой Победы и пути преодоление глобальных проблем человечества.

Организаторы форума - Россотрудничество, Фонд Росконгресс, общество "Знание", Национальный центр "Россия".

ТАСС - информационный партнер форума.