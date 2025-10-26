Цифровой навигацией оснастят пять станций столичного метро в 2026 году

Речь идет о станциях "Бульвар Генерала Карбышева", "Народное Ополчение", "Звенигородская", "Шелепиха" и "Деловой центр"

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Цифровая навигация появится на пяти станциях Рублево-Архангельской линии московского метро в 2026 году. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В следующем году цифровая навигация сделает комфортнее поездки пассажиров новой Рублево-Архангельской линии. Инновационные указатели появятся на пяти станциях: "Бульвар Генерала Карбышева", "Народное Ополчение", "Звенигородская", "Шелепиха" и "Деловой центр", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, первую цифровую навигацию разместят на территории делового центра "Москва-сити".

"В рамках стратегии развития Московского транспорта до 2030 года, которую утвердил мэр Москвы Сергей Собянин, более 30% всей навигации метро станет цифровой. Уже в следующем году инновационные указатели с расширенным функционалом появятся на всех станциях первого участка Рублево-Архангельской линии. Всего в 2026 году в метро будут работать 11 цифровых станций", - отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.