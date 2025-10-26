В Хорошево-Мневниках открылась новая школа на 775 мест

В ней есть все необходимое для современных форм обучения, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. В районе Хорошево-Мневники открылась новая школа на 775 мест, сообщил в своем канале в Max мэр Москвы Сергей Собянин.

"В Хорошево-Мневниках открылась новая школа на 775 мест. Ее построил инвестор в составе жилого квартала на Шелепихинской набережной, 36А. Площадь здания - почти 15 тыс. кв. м", - написал мэр.

Отмечается, что в школе есть все необходимое для современных форм обучения: IТ-полигон, специализированные учебные кабинеты физики, астрономии, биологии и химии, инженерный и академический лабораторно-исследовательские комплексы, два спортивных зала, футбольное поле, беговая дорожка и площадки для игр и школьных мероприятий.

Мэр добавил, что с 2011 года в Хорошево-Мневниках построили 19 образовательных объектов, которые дали району свыше 6 тыс. новых мест в школах и детских садах.