В Гонконге зафиксировали первый случай местного заражения лихорадкой чикунгунья

Заболела женщина 82 лет

ГОНКОНГ, 26 октября. /ТАСС/. Случай местного заражения лихорадкой чикунгунья впервые зарегистрирован в Гонконге. Как сообщил журналистам руководитель Центра охраны здоровья мегаполиса Эдвин Сюй (Сюй Цзяньчжун), риску заражения теперь подвержены до 10 тыс. человек, живущих в районе, где заболел пациент.

"Мы обследуем всех жителей 20 жилых домов в этом районе. Я полагаю, что благодаря этим мерам мы сможем выявить больше случаев заболевания людей, что позволит нам провести дополнительную оценку риска в Гонконге в течение ближайших одной-двух недель", - сказал чиновник в эфире телеканала RTHK.

Он рассказал, что заболела женщина 82 лет, которая в последние месяцы не покидала Гонконг. Образец взятой у нее крови дал положительный результат на вирус чикунгунья. Всего с начала года в мегаполисе отмечено 46 случаев этой лихорадки, включая один смертельный, когда умер 77-летний мужчина. Однако все эти пациенты завезли болезнь извне - из материкового Китая и Бангладеш, тогда как новый случай стал заражением на месте, а это значит, что разносящие вирус комары появились в городе.

До этого года в Гонконге случаи лихорадки чикунгунья регулярно фиксировались с 2006 по 2019 год, но все они были признаны завозными. По данным СМИ, до сих пор случаи местного заражения вирусом в Гонконге официально не фиксировались.

Медицина пока не знает ни лекарства, ни вакцины от этого вируса. Инкубационный период обычно составляет от 3 до 12 дней. Начало болезни всегда внезапное - резко повышается температура, появляются озноб, боли в спине и суставах, сыпь. Переносчиками являются комары двух видов - Aedes aegypti и Aedes albopictus.