В Италии, несмотря на попытки цензуры, прошла конференция про Донбасс

Зал был полон, мероприятие состоялось без провокаций

Редакция сайта ТАСС

РИМ, 26 октября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Конференция "Свидетельства с Донбасса", организованная общественными ассоциациями "Ветер Востока" и "Русская идея", состоялась в городе Сардзана в Италии. Как сообщил ТАСС глава "Ветра Востока" Лоренцо Берти, ее проведению пытались препятствовать как отдельные политические представители, так и посольство Украины в Италии.

"Украинское посольство в Италии пыталось оказать давление на власти Сардзаны, чтобы отметить мероприятие, на котором мы хотели рассказать о нашей гуманитарной миссии в Донбассе. Это очевидная попытка цензуры и стремление не дать итальянцам знать, что происходит на территориях, которые живут под постоянной угрозой с 2014 года", - сказал собеседник агентства. В итоге зал был полон, мероприятие состоялось без провокаций, добавил Берти.

Цензуры не допустила мэр Сардзаны Кристина Понцанелли, которая в открытом письме отметила, что защита демократии заключаются "не в цензуре, а в свободе слова и информации". При этом она отметила, что городские власти никоим образом не связаны с мероприятием.