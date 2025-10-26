В Сербии прошло первое заседание представительства РИО

БЕЛГРАД, 26 октября. /ТАСС/. Первое учредительное заседание представительства Российского исторического общества (РИО) состоялось в столице Сербии Белграде, передает корреспондент ТАСС.

В мероприятии приняли участие порядка 1,3 тыс. человек, в том числе вице-премьер, глава МВД Ивица Дачич, бывший вице-премьер, основатель партии "Движение социалистов" Александар Вулин, сопредседатель Российского исторического общества, заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Константин Могилевский, посол Российской Федерации в Сербии Александр Боцан-Харченко, патриарх Сербский Порфирий, боец смешанного стиля Федор Емельяненко, а также эксперты-историки и представители культурно-общественных организаций.

"Мы верим, что деятельность представительства <...> укрепит существующие духовные, культурные и другие связи между нашими народами. Хочу выразить сердечные поздравления по случаю основания Российского исторического общества в нашей стране, призвать Божье благословение и пожелать успехов в предстоящей работе этому учреждению, которое является естественным продолжением и результатом огромных связей сербского и русского народов", - подчеркнул патриарх Сербский Порфирий.

"Полагаю, что новое представительство мы будем приветствовать здесь и оно вырастет в русско-сербское, сербско-русское историческое общество. Оно должно не просто иметь в виду [нынешние] контакты, но и способствовать им, объединяя ведущие российские и сербские гуманитарные центры, развивая архивное и музейное взаимодействие, занимаясь широким историческим просвещением", - указал сопредседатель Российского исторического общества, заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.

Представительство РИО в Сербии было создано 10 июня 2025 года решением президиума Российского исторического общества. Его председателем стал Александар Вулин.

Российское историческое общество было воссоздано в традициях дореволюционного Императорского Русского исторического общества в 2012 году. Сегодня она объединяет около 1 000 человек и свыше 180 профильных организаций, отделения открыты в регионах России, за рубежом действуют представительства. Главные задачи РИО: объективное изучение, освещение и популяризация отечественной и мировой истории, сохранение национальной памяти. С момента возрождения Российского исторического общества его председателем является глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.