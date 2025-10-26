Путин в поздравлении Михалкову пожелал, чтобы "у России все было хорошо"

Президент обратил внимание на то, что та работа, которую делает режиссер, крайне важна именно сейчас

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на праздничном вечере по случаю юбилея режиссера Никиты Михалкова вспомнил его слова о том, что для него хорошо все то, что хорошо для России, и пожелал режиссеру, чтобы "у России все было хорошо". Кадры выступления главы государства показала программа "Москва. Кремль. Путин".

"Никита Сергеевич не только сейчас, когда мы с ним вдвоем сидели, но и в своем творчестве упоминал: то, что хорошо для России, хорошо и для него. Никита Сергеевич, позвольте вам пожелать, чтобы у России все было хорошо!" - обратился глава государства к режиссеру на праздничном вечере по случаю юбилея Михалкова.

Путин обратил внимание на то, что та работа, которую делает Михалков, крайне важна именно сейчас. "Конечно, вы талантливо излагаете то, что считаете нужным сказать, но талантливых людей много. Почему вам удается достигать целей, которые вы ставите перед собой в этой части вашей работы? На мой взгляд, потому что вы говорите искренне, правдиво, от души, от сердца, и это чувствуют миллионы людей, это чувствует ваша миллионная аудитория", - объяснил президент. "И вот эта искренность убеждает людей в вашей правоте, в правоте вашей позиции", - добавил Путин, отметив, что это и есть совокупный результат того, что Михалков успел сделать за годы своей творческой жизни.

"Вас любят миллионы людей, и как актера, и как режиссера, и как продюсера. И, что очень важно, как-то вам удается в силу вашего таланта безграничного оказывать позитивное влияние на миллионы людей, причем разных поколений, разных возрастных групп, что непростое дело, - подчеркнул глава государства. - Вы всегда на острие того, что происходит и в стране, и в мире. А что самое главное - вы всегда на острие того, что происходит в душах и в сердцах людей. Вот в этом, на мой взгляд, ваш талант проявляется".

Совсем недавно, напомнил президент, Михалков выступил с инициативой создать евразийскую киноакадемию. "Должен сказать, что все мои коллеги, все главы государств и правительств, которым я сообщил об этом, поддержали, причем сразу, - признался российский лидер. - Почему? Потому что, конечно, в мире совершенно очевидно востребовано то, что поддерживает национальную идентичность". При этом идея Михалкова, по словам главы государства, "выходит далеко за рамки национальных границ": "Никита Сергеевич все придумал сам, даже бабочку [на логотипе] сам придумал и нарисовал. И это, знаете ли, имеет значение!"

Путин подчеркнул: Михалков является патриотом России в "глубоком, содержательном, философском смысле этого слова". "Он руководствуется интересами дела, а дело, которому он служит в последние годы, - это Россия, и за это я ему очень благодарен", - заверил президент. "Его публицистические работы на телевидении смотрят миллионы людей. Это именно такая творческая работа, она делается на высоком профессиональном уровне, - объяснил Путин. - И с точки зрения подачи материала, с точки зрения режиссуры - это театр одного актера в хорошем смысле этого слова. Но это очень правдивый театр".