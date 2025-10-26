В РФ на 120% с начала года выросло число пострадавших от кибермошенников детей

Мошенники научились похищать значительные средства, воздействуя на детей, отметили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. МВД фиксирует многократный рост числа несовершеннолетних, пострадавших от кибермошенников в 2025 году. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ

"Количество несовершеннолетних, пострадавших от киберпреступлений за девять месяцев текущего года, возросло на 120%", - сказали в ведомстве.

В МВД констатируют, что мошенники научились похищать значительные средства, воздействуя на детей. "В ход идет полный арсенал схем и психологических манипуляций, адаптированных под возрастную группу", - сообщили в МВД.

В ведомстве советуют предпринять несколько шагов, которые позволят создать безопасную онлайн-среду для детей.

"Главный фильтр - не приложения, а общение. Если ребенок знает, что может рассказать родителям о странных сообщениях, угрозах или просьбах отправить фото, вы уже обеспечили половину защиты", - посоветовали в ведомстве.

Кроме того, совместные просмотры фильмов, участие в играх и обсуждение блогеров помогают родителям оставаться в курсе интересов ребенка и мягко объяснять, где безопасно, а где - манипуляция. "Настройки в смартфоне, браузере и операционной системе позволяют ограничить нежелательный контент, видеть установленные приложения и время использования", - советуют в МВД.

Также эксперты советуют обучить ребенка основам киберграмотности и контролю за финансами - не переходить по подозрительным ссылкам, не сообщать личные данные, пароли и одноразовые коды.