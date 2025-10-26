Ремонт Донецкого политеха планируют начать в 2026 году

В первую очередь восстановят три учебных корпуса и спортивный манеж

ДОНЕЦК, 26 октября. /ТАСС/. Спортивный манеж и три учебных корпуса и Донецкого национального технического университета определены как первоочередные объекты для восстановления, сообщил ТАСС ректор вуза Александр Аноприенко.

"Масштабные ремонты мы собираемся начать в 2026 году. В качестве первоочередных [объектов], которые можно относительно просто и быстро ввести в эксплуатацию на фоне остальных, - седьмой учебный корпус химико-технологический, который расположен рядом с Крытым рынком", - сказал Аноприенко.

Он добавил, что противник неоднократно обстреливал район рынка, во время ударов был поврежден и университетский корпус, в связи с чем его вывели из эксплуатации. К первоочередным объектам восстановления ректор отнес также спортивный манеж, где из-за обстрелов повреждена кровля, остекление и частично стена, поврежденный пятый корпус, который вуз частично отремонтировал своими силами, восьмой корпус, где повреждена кровля.

Восстановительные работы охватили соцобъекты Донецка, включая лечебные и образовательные учреждения. В числе крупных объектов в 2024 году завершилась масштабная реконструкция протезно-ортопедического центра, началось восстановление поврежденных обстрелами корпусов больницы им. Калинина и достройка кардиологического корпуса Института неотложной и восстановительной хирургии им. Гусака (ИНВХ), ряд объектов ИНВХ капитально отремонтировали. В 2025 году отремонтировали фасад республиканской травматологии и завершают восстановление фасада исторического здания музыкальной академии. К концу 2025 года ожидается окончание восстановления сгоревшего после удара ВСУ корпуса Донецкого национального университета экономики и торговли им. Туган-Барановского.