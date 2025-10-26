Степашин назвал бесовщиной европейский отказ от "мам" и "пап"

Председатель Ассоциации юристов России отметил, что цивилизованный мир и представители народной дипломатии "должны это прекрасно понимать"

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Европейская система семейных "ценностей", согласно которой в семье нет ни мамы, ни папы - это настоящая "бесовщина" - таким мнением поделился председатель Ассоциации юристов России, президент Российского книжного союза Сергей Степашин, выступая на Международном форуме сотрудничества к 100-летию народной дипломатии.

"То, с чем сталкивается сегодня Европа, в том числе Западная Европа - совершеннейшая беда, мы должны прекрасно с вами это понимать. Ни папы, ни мамы, ни семьи, ни родителей - это настоящая бесовщина. Я думаю, цивилизованный мир, и мы, представители народной дипломатии, должны это прекрасно понимать", - сказал он.

В связи с этим Императорское православное палестинское общество, добавил Степашин, создало Центр по защите христианства - "по сути цивилизационных ценностей в Европе". Степашин является председателем общества.

Императорское православное палестинское общество - старейшая в России научная и гуманитарная организация, задачами которой являются содействие православному паломничеству на Святую землю, гуманитарное сотрудничество с народами Ближнего Востока. Российское православное палестинское общество было основано в 1882 году указом императора Александра III. В 1993 году общество было перерегистрировано Минюстом в качестве правопреемника дореволюционного Императорского православного палестинского общества и Российского палестинского общества советского времени.