В Омске выявили загрязнение атмосферы

На неприятные запахи пожаловались местные жители

ОМСК, 26 октября. /ТАСС/. Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) оксида и диоксида азота зафиксировано в атмосфере в Кировском округе Омска после жалоб жителей на неприятные запахи, сообщила пресс-служба регионального Минприроды. В Советском округе выявлено загрязнение мелкодисперсными и взвешенными частицами.

"25 октября в связи с сообщениями граждан о загрязнении атмосферного воздуха организован выезд передвижной экологической лаборатории для проведения замеров качества атмосферного воздуха в Кировском административном округе Омска. Отбор проб производился на пр. Комарова, зафиксированы превышения ПДК оксида азота в 3,7 раза и диоксида азота в 3,9 раза", - говорится в сообщении.

В Советском округе мобильная лаборатория не выявила загрязнения атмосферы, но автоматизированный пост на ул. Заслонова зарегистрировал превышение ПДК по взвешенным частицам в 1,6 раза, по мелкодисперсным частицам РМ2,5 и РМ10 в 5,1 и 2,71 раза соответственно.

По данным общественной организации "Зеленый патруль", Омская область по итогам лета 2025 года заняла в национальном экологическом рейтинге 76-е из 83 мест. Жители Омска регулярно жалуются на загрязнение атмосферы.