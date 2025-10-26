Россияне и австрийцы почтили память генерала Карбышева в День нейтралитета

В церемонии приняли участие представители посольства РФ в Вене, генконсул в Зальцбурге Дмитрий Черкашин, члены Союза антифашистов, борцов сопротивления и жертв фашизма федеральной земли Верхняя Австрия

Редакция сайта ТАСС

© Максим Черевик/ ТАСС

МАУТХАУЗЕН /Австрия/, 26 октября. /Корр. ТАСС Максим Черевик/. Российско-австрийская делегация почтила память советского генерал-лейтенанта Дмитрия Карбышева, зверски замученного в концлагере Маутхаузен, в День нейтралитета Австрии, передает корреспондент ТАСС с места событий. Акция также приурочена ко дню рождения генерала.

В церемонии приняли участие представители посольства РФ в Вене, генеральный консул в Зальцбурге Дмитрий Черкашин, а также члены Союза антифашистов, борцов сопротивления и жертв фашизма федеральной земли Верхняя Австрия.

Участники акции возложили цветы к памятнику генералу у центральных ворот концлагеря, церемония продолжилась у "стены плача" - на том месте, где фашисты обливали ледяной водой советского генерала. Завершилось мероприятие у мемориальной таблички, посвященной австрийским участникам сопротивления, уничтоженным лагерной карательной машиной.

К акции присоединились учащиеся общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза генерала Д. М. Карбышева при Посольстве России в Австрии, которые зачитали стихи собственного сочинения, посвященные герою СССР, на русском и немецком языках.

"Без жертвы СССР, без освобождения Австрии от германского фашизма, без освобождения Вены Красной армией не было бы Второй республики, основанной 27 апреля 1945 года <...>, без объявления Австрии о вечном нейтралитете не было бы национального праздника 26 октября", - отметил председатель Союза Харальд Грюнн.

26 октября Австрия отмечает Национальный праздник - День нейтралитета. Он закреплен конституционным законом от 1955 года.