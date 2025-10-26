Российские альпинисты в Непале завершили спуск с горы Манаслу

Группа достигнет базового лагеря на подходах к горе 27 октября, отметила главный редактор издания Mountain.ru Анна Пиунова

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Группа российских альпинистов завершила в Непале спуск с одной из самых высоких гор мира - Манаслу, сообщила в своем Telegram-канале главный редактор издания Mountain.ru Анна Пиунова, которая поддерживает связь с группой.

"Манаслу, юго-западная стена. Ребята только что спустились. Опасностей дальше нет", - написала она.

Пиунова уточнила, что 27 октября, как ожидается, группа достигнет базового лагеря на подходах к горе.

24 октября Telegram-канал Shot сообщил, что альпинисты застряли на вершине Манаслу в Непале и не могут спуститься с высоты 8 163 м уже несколько дней. В Федерации альпинизма России опровергли информацию о чрезвычайной ситуации. По данным ФАР, группа находилась на спуске - на высоте порядка 7 500-7 600 м, там действительно низкая видимость, но ситуация была штатная, альпинисты к ней подготовлены и оснащены всем необходимым.

Ранее основатель клуба "Эльбрус эксперт" Сергей Сотников рассказал ТАСС, что группа российских альпинистов совершила восхождение на Манаслу, одну из высочайших гор мира (8 163 м), проложив новый маршрут, что значимо для всего мирового альпинизма. По данным на 23 октября, группа успешно спустилась в лагерь, который был разбит на высоте перед последним участком восхождения.