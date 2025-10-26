В Тбилиси прошел посвященный 130-летию Есенина спектакль

Моноспектакль на сцене театра исполнил актер Валерий Харютченко

ТБИЛИСИ, 26 октября. /ТАСС/. Спектакль, посвященный 130-летию со дня рождения Сергея Есенина, прошел в тбилисском драматическом театре имени Грибоедова при поддержке Секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии. Об этом передает корреспондент ТАСС.

Моноспектакль на сцене театра исполнил актер Валерий Харютченко. Через произведения русского классика актер продемонстрировал драматичность жизни Есенина, его переживания, которые нашли отражение в творчестве.

"Есенин - это звезда серебряного века и он любим многими во всем мире, в том числе в Грузии. Это инициатива Валерия Харютченко, прекрасного актера тбилисского театра имени Грибоедова, которую мы поддержали. Сегодняшние аплодисменты подтверждают то, что русская культура вечна, она не имеет границ. Она в сердцах не только тех, кто изучал ее в школе или читает ее для души, она в сердцах всех, и попытки ее запретить, которые происходят в некоторых уголках мира, обречены на провал. И это еще одно подтверждение того, что в Грузии русская культура жива", - сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС после спектакля глава Секции интересов РФ Дмитрий Олисов.

Дипломат также выразил надежду, что спектакль, исходя из той реакции, которая была у публики, не будет разовым. "И полный зал и аплодисменты свидетельствуют о том, что он должен иметь успех", - отметил Олисов.