В Крыму создали центр исследования кухни юга России

Он станет элементом гастрономического туризма в регионе

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 октября. /ТАСС/. Центр "Гастро. Юг", в котором будут изучать и популяризировать кухню регионов юга России, открылся на базе арт-кластера "Таврида. Арт", сообщили в пресс-службе кластера журналистам.

"На базе арт-кластера "Таврида" открылся новый центр "Гастро. Юг". <…> Основной деятельностью центра гастрономии "Гастро. Юг" является изучение региональной кухни, проведение образовательных программ, гастроэкспедиций, фестивалей и гастроужинов. Центр станет важным элементом гастрономического туризма в регионе и за его пределами, а также местом обучения и вдохновения молодых профессионалов и гостей арт-кластера "Таврида", - говорится в сообщении.

В частности, предстоит изучить влияние культуры и традиций народов на формирование кухни Крымского полуострова, а также выявить уникальные продукты, производства и рецепты. Одним из этапов исследования уже стала программа "Гастроэкспедиция: Крым", в которой приняли участие 38 поваров из 14 регионов России. В течение пяти дней они посетили семь локальных ферм и производств, изучили особенности местных специалитетов и представили собственные интерпретации блюд крымской кухни экспертам и гостям программы.

На протяжении последних лет арт-кластер "Таврида" развивает образовательные и специальные проекты в сфере гастрономии: готовит будущих шеф-поваров, организует фестивали и проводит гастроэкспедиции, посвященные изучению локальной кухни. Кроме того, резидентами арт-кластера уже создан гастрономический путеводитель по ресторанам Крыма и Севастополя, и новый центр продолжит этот проект. В него уже включили 31 заведение, которое знакомит туристов с кухней полуострова с помощью местных блюд и деликатесов.

"Арт-кластер "Таврида" современно и прогрессивно подходит к сбору и подаче информации, поэтому создание здесь центра "Гастро. Юг" стало логичным шагом. <…> Учитывая потенциал и ресурсы "Тавриды", именно это пространство станет площадкой для дальнейшего развития направления", - приводятся в сообщении слова президента Федерации рестораторов и отельеров России Игоря Бухарова.

По словам директора офиса перспективного развития Корпорации развития Республики Крым Елены Юрченко, гастрономическая сфера является важной частью региональной культуры и туризма. "Крым предназначен быть круглогодичным, востребованным и конкурентоспособным туристическим центром России, и результативным инструментом для этого является крымская кухня с ее локальными специалитетами. Сейчас регион в стадии формирования своего гастрономического бренда, и здесь одним из самых компетентных партнеров может стать центр "Гастро. Юг". Используя свои возможности - привлечение федеральных экспертов, формирование профессионального сообщества, продвижение инициатив, широкое освещение проектов и вовлечение молодежи - "Таврида" поможет сформировать гастрономический бренд Крыма и повысить интерес к региону", - цитирует пресс-служба слова Юрченко.

Зеленый фестиваль

Открытие центра "Гастро. Юг" состоялось в рамках Зеленого фестиваля, прошедшего в арт-кластере. Почетными гостями стали представители крупных гастропроектов, профильных ассоциаций и федераций, а также министерств Крыма и правительства Севастополя.

"Зеленый фестиваль" - ежегодный осенний праздник для всей семьи, в рамках которого участники помогают озеленять прибрежную зону рядом с мысом Меганом, где базируется арт-кластер "Таврида" - в 2025 году высадили более 3,8 тыс. растений. На вечернем концерте выступили народный артист России Олег Газманов и группа "Эскадрон". В течение дня прошло более 200 мастер-классов и других активностей, иммерсивная выставка на тему природных явлений Крыма, авторское шоу искусств, а также "Зеленый ситком", на котором звездные гости делились советами по уходу за домашним садом.

"Таврида. Арт" - платформа возможностей, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в культуре и искусстве. Входит в федеральный проект "Молодежь России" национального проекта "Образование" и реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Свою историю "Таврида" начала в 2015 году, когда получила статус Всероссийского молодежного образовательного форума. В 2019 году "Таврида" выросла в арт-кластер. Организатор - АНО "Таврида. Арт".

