В арт-кластере "Таврида" в Крыму установили 7-метровую голову Давида

Открытие сопроводили детскими мастер-классами и перформансом

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 октября. /ТАСС/. На территории арт-кластера "Таврида" установили 7-метровый арт-объект, выполненный из металла по мотивам одной из самых знаковых скульптур эпохи Возрождения - "Давида" Микеланджел, сообщили в пресс-службе кластера журналистам.

"Созданный Пушкинским музеем арт-объект отсылает к знаменитому слепку с "Давида" Микеланджело, который давно стал символом музея. Он призван показать преемственность классики - искусства традиции и современности - искусства поиска. Вместе с тем его можно воспринять и как способ актуализации памяти места: в богатой истории Судака как раз на эпоху Возрождения приходится итальянское присутствие (этот город в XIII веке был торговой базой для веницанцев, а потом перешел под контроль генуэзских купцов - прим. ТАСС)", - цитирует слова заместителя директора ГМИИ им. А. С. Пушкина по научной работе Ильи Доронченкова пресс-служба.

Отмечается, что объект открыт в ходе Зеленого фестиваля, проходившего на площадке арт-кластера. Инсталляция призвана вдохновить на изучение истории культуры и приглашает посетить экспозицию Пушкинского музея в Москве. Открытие арт-объекта сопровождалось детскими мастер-классами от его сотрудников и перформансом на главной сцене фестиваля.

"Арт-объект "Вдохновение Возрождением" - визуальная метафора, объединяющая ряд смыслов. Здесь история о совершенной красоте, воплощенной руками Микеланджело, библейский символизм победы смелости и правды над превосходящим по силе противником. Инсталляция обращает внимание на историю самого музея, миссия которого - сделать далекую и непонятную культуру иных стран доступной, перекинуть мост между классикой и современностью. Сегодня эта миссия созвучна целям и задачам арт-кластера "Таврида" - пространства смелых экспериментов и поисков", - приводятся слова ведущего научного сотрудника отдела искусства старых мастеров ГМИИ им. А. С. Пушкина Василия Расторгуева.

Как уточнили организаторы, это уже третий арт-объект, реализованный в рамках совместного проекта арт-кластера "Таврида" и Министерства культуры РФ "Коллекция музеев России". Ранее в партнерстве с Государственной Третьяковской галереей установили арт-объекты "Посвящение Малевичу" и "Архитектон Малевича".

О фестивале

"Зеленый фестиваль" - ежегодный осенний праздник для всей семьи, в рамках которого участники помогают озеленять прибрежную зону рядом с мысом Меганом, где базируется арт-кластер "Таврида" - в 2025 году высадили более 3,8 тыс. растений. На вечернем концерте выступили народный артист России Олег Газманов и группа "Эскадрон". В течение дня прошло более 200 мастер-классов и других активностей, иммерсивная выставка на тему природных явлений Крыма, авторское шоу искусств, а также "Зеленый ситком", на котором звездные гости делились советами по уходу за домашним садом.

"Таврида. Арт" - платформа возможностей, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в культуре и искусстве. Входит в федеральный проект "Молодежь России" национального проекта "Образование" и реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Свою историю "Таврида" начала в 2015 году, когда получила статус Всероссийского молодежного образовательного форума. В 2019 году "Таврида" выросла в арт-кластер. Организатор - АНО "Таврида. Арт".

