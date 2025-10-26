"Артек" посетили более 2 тыс. детей-иностранцев из 81 страны

В пресс-службе центра добавили, что лагерь также открыт для сотрудничества с представителями разных государств на площадках русских домов

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 октября. /ТАСС/. Международный детский центр "Артек" остается востребованным во всем мире, за этот год его посетили более 2 тыс. детей-иностранцев. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.

"Для нас 2025 год символичный - мы отмечаем 100-летие вместе с народной дипломатией. Детская дипломатия не завершилась, она продолжается. Мы каждый год принимаем детей из зарубежных стран, и в этом юбилейном году мы приняли уже 2 362 ребенка из 81 страны. Это доказывает, что наши программы очень востребованы за рубежом", - приводит пресс-служба слова первого замдиректора "Артека" Елены Живогляд.

Отмечается, что о работе центра в этом направлении она рассказала в ходе Международного форума сотрудничества в Нацио3нальном центре "Россия". В частности, она подробно остановилась на образовательных программах, реализуемых при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства иностранных дел РФ, Россотрудничества и других партнеров. Это такие международные проекты, как авторские программы "Дети мира" и "Мир БРИКС - мир будущего", международный трек "Большой перемены", проект "Живая классика" и другие.

В пресс-службе добавили, что "Артек" также открыт для сотрудничества с представителями разных государств на площадках русских домов. "На площадках представительств Россотрудничества активно работает наша команда, мы показываем наши образовательные программы и формы работы с детьми. Это дает позитивный эффект - из тех стран, куда мы выезжали, к нам приезжает в два-три раза больше детей. Поэтому мы открыты для сотрудничества и готовы расширять эту практику", - цитирует пресс-служба слова Живогляд.

"Артек" - самый знаменитый пионерский лагерь СССР - основан в 1925 году. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году детский центр, который состоит из девяти лагерей, стал федеральной собственностью. Центр принимает более 40 тыс. детей в год. С 2014 года в нем побывали более 10 тыс. детей из 105 государств. 16 июня 2025 года "Артек" отметил столетие.