В Москве и области ввели желтый уровень погодной опасности из-за сильного дождя

В Гидрометцентре отметили, что ожидаются сильные осадки, которые могут пройти при температуре воздуха около 4-6 градусов выше нуля в столице и от 1 до 6 градусов выше нуля в Подмосковье

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Желтый уровень погодной опасности введен в Москве и Московской области из-за сильного дождя, который прогнозируется вечером в понедельник, 27 октября, и в ночь на вторник, 28 октября. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"В период с 21:00 мск понедельника и до 09:00 мск вторника в столице и по области ожидается дождь, местами сильный", - сказал собеседник агентства.

Как ожидается, сильные осадки могут пройти при температуре воздуха около 4-6 градусов выше нуля в столице и от 1 до 6 градусов выше нуля в Подмосковье. При этом днем во вторник синоптики Гидрометцентра РФ прогнозируют около плюс 6-8 градусов в Москве и от плюс 3 до плюс 8 градусов по области. Ветер будет южной четверти со скоростью 5-10 м/ с.

Предстоящей ночью местами ожидается небольшой дождь. Температура воздуха составит плюс 6 градусов в столице и около плюс 7 градусов в Подмосковье. Днем в понедельник местами тоже осадки, а температура воздуха может подняться до 10 градусов выше нуля.