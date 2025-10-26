Развожаев: историю регионов нужно преподавать в вузах

Это необходимо для патриотического воспитания, считает губернатор Севастополя, председатель комиссии Госсовета по культуре и традиционным духовно-нравственным ценностям

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 октября. /ТАСС/. Региональную историю необходимо включить в план преподавания в российских вузах при обновлении модели высшего образования. Такое мнение высказал губернатор Севастополя, председатель комиссии Госсовета по культуре и традиционным духовно-нравственным ценностям Михаил Развожаев.

"Накануне в "Новом Херсонесе" завершился семинар, посвященный формированию социально-гуманитарного ядра для негуманитарных специальностей в новой модели высшего образования. Мы говорили о фундаментальных вещах: о содержании социально-гуманитарного ядра, его смысловом наполнении и - что особенно важно - методике преподавания входящих в него дисциплин. <…> Например, региональный компонент преподавания истории, на мой взгляд, должен быть внедрен в каждом вузе, в рамках общего блока преподавания истории", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что такая учебная дисциплина поспособствует тому, что молодые люди будут гордиться своей страной через историю каждого региона. "Во многом именно такое воспитание и школьный курс севастополеведения позволил в 2014 году, в том числе и молодым севастопольцам, сделать свой исторический выбор на площади Нахимова (выйти на многотысячный митинг в центре Севастополя, с которого началась Крымская весна - прим. ТАСС)", - отметил губернатор.

Он подчеркнул, что недостаточно просто разработать новую образовательную программу - закладываемые посылы еще нужно донести до молодежи простым и понятным языком. "В этом смысле мне отозвалось выступление Александра Павловича Горбунова, ректора Пятигорского государственного университета. Он подчеркнул, что наша задача - не просто подготовить профессионала, а воспитать патриота, гражданина, целеустремленную личность, готовую действовать и работать на благо своей страны. То есть программа должна нести мощный мотивационно-деятельностный заряд", - пояснил Развожаев.

Также он обратил внимание на тезисы, приведенные на семинаре в "Новом Херсонесе", директором Высшей политической школы имени Ивана Ильина при РГГУ Александром Дугиным, который затронул темы национальной самоидентичности, истоков русской православной цивилизации и сохранения ее традиций.

"Александр Гельевич предложил структурную модель социально-гуманитарного ядра, включив в нее курсы мировой и прикладной философии, культуры, политики, экономики и психологии. Кроме того, он представил разработанный по госзаданию Министерства образования и науки России учебный курс по вестернологии, в рамках которого студенты изучают деструктивную и токсичную западную цивилизацию как объект. Это позволит избавиться от "эпистемологической гегемонии" Запада: наша молодежь должна знать и понимать, что западная цивилизация - лишь одна среди многих и не может служить универсальным образцом. У России - свой, уникальный путь, основанный на духовности, созидании и собственной исторической перспективе", - уточнил глава комиссии Госсовета.

О социально-гуманитарном ядре

В Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации ранее сообщали, что в вузах страны в рамках новых образовательных стандартов для всех программ будет закреплено единое социогуманитарное ядро, в которое войдут шесть дисциплин: история, основы философии, русский язык, основы российской государственности, безопасность жизнедеятельности и физическая культура. Они будут преподаваться по единым рабочим программам, а знания будут оценивать по единым методическим материалам.