Эксперт Чуланов: подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ ожидается в декабре-январе

В России будут циркулировать риновирусы, штаммы вирусов гриппа A и B и коронавирусы, а также свиной и гонконгский гриппы, отметил специалист по инфекционным болезням Минздрава

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Ситуация по заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в России стабильна, подъем ожидается в декабре-январе. Об этом сообщил журналистам главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов.

"В настоящее время ситуация по гриппу и ОРВИ в России остается стабильной. По данным оперативного мониторинга, эпидемические пороги по гриппу и ОРВИ в стране не превышены. Подъем заболеваемости может наблюдаться в декабре-январе", - сказал он.

В текущем эпидсезоне циркулируют штаммы вирусов гриппа A и B, риновирусы и коронавирусы. Ожидаемыми являются свиной и гонконгский гриппы. Каких-либо новых генетических вариантов вируса гриппа в циркуляции не обнаружено.

Чуланов отметил, что в России продолжается прививочная кампания против гриппа с использованием вакцин, содержащих актуальные штаммы вирусов. Ее прошли более 41 млн человек.

"Важно помнить, что вакцина защищает человека от развития тяжелого течения заболевания, но не способна предотвратить заражение. Для профилактики заражения ОРВИ следует регулярно мыть руки с мылом или пользоваться кожными антисептиками, стараться не прикасаться грязными руками к лицу, избегать мест массового скопления людей и контактов с людьми, у которых наблюдаются симптомы заболевания", - заключил он.