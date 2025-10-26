В конце октября россиян ждет шестидневная рабочая неделя

Затем будет три выходных дня, с 2 по 4 ноября

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Россиян в конце октября - начале ноября ожидает шестидневная рабочая неделя в связи с празднованием Дня народного единства.

Это будет первая шестидневка в 2025 году, она начнется 27 октября и продлится до 1 ноября. Продолжительность работы в субботу 1 ноября будет сокращена на час, так как это предпраздничный рабочий день.

После шестидневки россиян ждут три выходных дня. Так, 2 ноября (воскресенье) - это обычный выходной день, 3 ноября (понедельник) - перенесенный выходной с субботы 1 ноября, а 4 ноября (вторник) - праздничный выходной.

Затем ожидается сокращенная рабочая неделя. Россияне будут работать всего три дня - с 5 по 7 ноября.