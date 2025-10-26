Каждый пятый опрошенный не отпускает ребенка до 12 лет одного в школу

При этом 40% респондентов считают допустимым, чтобы дети с 10-11 лет сами добирались до учебных заведений, указано в исследовании Skysmart и Level Group

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Каждый пятый родитель не готов отпускать ребенка младше 12 лет одного в школу в крупных городах. Об этом свидельствуют результаты исследования онлайн-школы для детей и подростков Skysmart и девелопера Level Group, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Согласно результатам опроса, 40% родителей считают допустимым для ребенка самостоятельно добираться до школы с 10-11 лет, а еще 39% - уже с 7-8 лет. Каждый пятый родитель (21%) не готов отпускать ребенка одного в школу до достижения им 12-летнего возраста", - говорится в итогах анализа.

Как отметили аналитики, подавляющее большинство родителей (74%) уверены, что школа в шаговой доступности от дома является более безопасным и надежным вариантом, однако только 40% респондентов считают близость решающим фактором. 34% опрошенных родителей хотя и признают, что близость школы важна, но ставят на первое место высокий рейтинг учебного заведения и качество преподавания. Каждый пятый (25%) при этом говорит, что не ориентируется при выборе школы на близость к дому и не видит проблемы в том, чтобы возить ребенка на учебу.

"Наличие хорошей школы в пешей доступности - безусловно, преимущество, однако далеко не единственный фактор при выборе жилья. По нашим данным, лишь 13% респондентов называют наличие рейтинговой школы решающим при выборе жилого комплекса. Для 34% покупателей это важный, но не ключевой аргумент, а больше половины (51%) вообще не ориентируются на рейтинги школ, считая, что им достаточно обычного учебного заведения", - приводятся в сообщении слова руководителя перспективных проектов Level Group Артема Охмата.

В опросе приняли участие более 1 200 родителей из городов-миллионников.