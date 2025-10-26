В Швеции умер актер Бьёрн Андресен

Артиста называли "самым красивым мальчиком ХХ столетия"

Редакция сайта ТАСС

СТОКГОЛЬМ, 27 октября. /ТАСС/. Шведский актер и музыкант Бьёрн Андресен скончался в возрасте 70 лет. Об этом сообщает газета Dagens Nyheter.

Андресен стал знаменитым после съемок в итальянской картине "Смерть в Венеции", а позже он стал героем документального фильма "Самый красивый мальчик в мире".

Андресен родился в 1955 году и впервые снялся в фильме Роя Андерссона "История любви" в 1970 году. В 1971 году Лукино Висконти дал ему главную роль в экранизации новеллы Томаса Манна "Смерть в Венеции", где он сыграл мальчика Тадзио. После премьеры Андресен стал всемирно знаменитым, он получил огромное внимание благодаря роли и своей внешности. Именно Висконти назвал молодого актера "самым красивым мальчиком ХХ столетия".

О смерти Андресен изданию сообщил режиссер Кристиан Петри, снявший документальный фильм об актере вместе с Кристиной Линдстрём. Съемочная группа следила за жизнью Андресена несколько лет. Он рассказывал, например, что, получив известность, впал в депрессию и пристрастился к алкоголю.

В 1980-х Андрсен учился в театральной школе в Стокгольме. Он также был клавишником в танцевальном ансамбле, снимался в фильмах и сериалах, включая "Агнес Сесилия - странная история", "Лазермен" и "Джентльмены и гангстеры".