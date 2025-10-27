Котяков: часть россиян получат январские пенсии досрочно

Выплаты придут на карты уже в конце декабря, сообщил глава Минтруда

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Россиянам, которые получают пенсии на банковские карты, выплаты за январь будут осуществлены досрочно - в конце декабря. Об этом сообщил ТАСС глава Минтруда Антон Котяков.

"Мы в декабре выплатим две пенсии - декабрьскую и январскую, которую доведем до россиян досрочно. У нас в этом году 12 дней выходных, поэтому сумма авансирования за январь будет больше, чем в прошлом году", - сказал он.

Котяков уточнил, что в этом случае имеет значение, как пенсионеры получают пенсию - на банковскую карту или по почте.

"Как раз те, кто получают пенсии через банк, уже в декабре получат январские пенсии. Отделения почты получат средства на выплату пенсий тоже в декабре, но начнут разносить их до получателей по обычному графику - то есть уже с 3 января", - добавил он.

Страховые пенсии в 2026 году проиндексируют один раз - 1 января, запланировано увеличение выше инфляции - на 7,6%. Таким образом, средний размер страховых пенсий по старости в 2026 году вырастет до более чем 27 тыс. рублей.