Слуцкий: наказание за мошенничество и кражу у пенсионеров нужно ужесточить

Как отметил лидер ЛДПР и один из авторов соответствующего законопроекта, пожилые граждане - самая уязвимая группа населения для злоумышленников

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработала законопроект, предусматривающий ужесточение наказания за мошенничество и кражу денег с банковских счетов и электронных кошельков предпенсионеров и пенсионеров. Документ, который будет внесен в Госдуму 27 октября, есть в распоряжении ТАСС.

"Законопроектом предлагается признавать отягчающим обстоятельством совершение в отношении лиц предпенсионного или пенсионного возраста преступлений, предусмотренных статьями 158, 159.3, 159.6 Уголовного кодекса Российской Федерации, связанных с хищением денежных средств с банковского счета или электронных денежных средств", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Предлагается внести дополнения в несколько статей Уголовного кодекса РФ. Так, за кражу, совершенную с банковского счета, наказание может достигать восьми лет лишения свободы с штрафом до 500 тыс. рублей. За мошенничество с использованием электронных средств платежа, а также в особо крупном размере или организованной группой - до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей. За мошенничество в сфере компьютерной информации, совершенное в отношении электронных денежных средств - до восьми лет лишения свободы и штраф до 500 тыс. рублей.

Как отметил в беседе с ТАСС Слуцкий, пожилые люди - самая уязвимая группа населения для мошенников, поскольку им трудно противостоять "многочисленным жуликам, которые применяют к ним изощреннейшие схемы, чтобы украсть деньги с их счетов". "Помимо телефонных звонков, эти подонки используют мессенджеры, коды, рекламные баннеры и тому подобное. Например, известен случай, когда пенсионер потерял 4 млн рублей, кликнув на обещавший денежную выплату баннер со встроенной вредоносной ссылкой на фейковый сайт. Ситуация достигла серьезных масштабов - только за последний год мошенники украли у пожилых людей 1,5 млрд рублей, при этом 93% атак на них начинались с телефонного разговора", - сказал он.

"В ЛДПР приходят тысячи обращений от пострадавших пожилых людей, их внуков и детей, многие жалуются, что потеря даже незначительной суммы приводила их к нервному срыву, ухудшению здоровья. Известны даже смертельные случаи, последовавшие после безжалостных афер мошенников. Надо прекращать весь этот беспредел в отношении заслуженных людей, которые всю жизнь честно работали на благо нашего государства", - добавил парламентарий.