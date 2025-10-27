Число грантов для иностранных студентов планируют увеличить к 2030 году

К этому сроку количество таких субсидий должно вырасти с 2 тыс. до 5 тыс., рассказал заместитель министра науки и высшего образования России Константин Могилевский

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Количество грантов правительства для обучения иностранных студентов в России планируется увеличить с 2 тыс. до 5 тыс. к 2030 году. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.

"Думаю, что в краткосрочной перспективе выйдет соответствующее постановление правительства. Сейчас выделяются квоты правительства России, которые предполагают бесплатное обучение в наших университетах 30 тыс. иностранных студентов. 2 тыс. из этих 30 тыс. будут сопровождаться грантами. Просто квота - это только бесплатное обучение, а грант - это вдобавок компенсация проезда сюда, повышенная стипендия, бесплатное проживание и медицинская страховка. В этом году - 2 тыс., в следующем - 3 тыс. грантов, дальше будем количество с каждым годом наращивать. Планируем в 2030 году на 5 тыс. грантов в год выйти", - сказал он.

Могилевский напомнил про указ президента РФ Владимира Путина об увеличении числа иностранных студентов к 2030 году до 500 тыс.