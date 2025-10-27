Аэропорт Советской Гавани в Хабаровском крае временно закрыли

Меры ввели в связи с очисткой взлетно-посадочной полосы

ХАБАРОВСК, 27 октября. /ТАСС/. Очистка взлетно-посадочной полосы стала причиной временного закрытия аэропорта города Советская Гавань в Хабаровском крае. Об этом сообщается в Telegram-канале аэропорта Хабаровска.

"Аэропорт Советской Гавани закрыт до 17:00 (10:00 мск - прим. ТАСС) в связи с очисткой взлетно-посадочной полосы", - говорится в сообщении.

Ранее в ГУ МЧС по краю сообщали, что на востоке региона, в том числе в Советско-Гаванском районе, 27 и 28 октября ожидаются сильные осадки, отложение мокрого снега и усиление ветра до 18-23 м/с. 28 октября на побережье ветер может усилиться до 23-28 м/с.