Авиакомпанию "Сибирь" оштрафовали на 30 тыс. рублей за овербукинг

Как сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура, в августе 10 пассажирам, следовавшим из Сочи в Новосибирск, отказали в посадке на рейс

НОВОСИБИРСК, 27 октября. /ТАСС/. Авиакомпания "Сибирь" оштрафована на 30 тыс. рублей за овербукинг - летом 2025 года она не пустила на борт рейса Сочи - Новосибирск 10 пассажиров. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

"Новосибирская транспортная прокуратура по обращениям граждан проверила исполнение законодательства о защите прав потребителей авиационных услуг в деятельности АО "Авиакомпания "Сибирь". Установлено, что в августе текущего года 10 пассажирам, следовавшим из города Сочи в город Новосибирск, отказано в реализации воздушной перевозки по причине превышения количества зарегистрированных на рейс пассажиров над количеством доступных мест на борту воздушного судна", - говорится в сообщении.

Авиакомпания была привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание услуг с нарушением установленных законодательством РФ требований, совершенное повторно) и оштрафована на 30 тыс. рублей.