Шейкин: взлом аккаунтов известных блогеров был нужен для махинаций с аудиторией

Многие граждане доверяют инфлюенсерам и могут потерять бдительность, отметил первый зампредседателя комитета СФ по конституционному законодательству

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Злоумышленники могли взломать аккаунты российских знаменитостей, чтобы оказать психологическое давление на их аудиторию для мошенничества. Когда человек видит сообщение от инфлюенсера, которому доверяет, он теряет бдительность, рассказал ТАСС первый зампредседателя комитета СФ по конституционному законодательству Артем Шейкин.

Ранее блогеры Ольга Бузова, Ксения Бородина и Оксана Самойлова стали жертвами массовой атаки мошенников, которые взломали их личные аккаунты в соцсетях с многомиллионной аудиторией.

"От действий кибермошенников сегодня не застрахован никто - ни звезды, ни обычные пользователи. Самое опасное в этих схемах - психологическое давление. Когда человек видит сообщение от друга или узнаваемого блогера, он теряет бдительность. Именно это используют злоумышленники. В результате страдают не только владельцы страниц, но и тысячи подписчиков, которым через доверенные аккаунты рассылаются фишинговые ссылки или ложные акции", - сказал он.

Вернуть доступ к странице, по мнению сенатора, возможно, однако это занимает время. Особенно если мошенники сменили данные и успели использовать аккаунт для рассылки. "В таких случаях нужно сразу обращаться в техническую поддержку платформы и подтверждать личность официально, без посредников", - объяснил Шейкин.

В настоящее время защита цифровой идентичности, как считает сенатор, становится не менее важной, чем защита банковского счета. Поэтому важно помнить простые правила: не переходить по сомнительным ссылкам, не передавать коды третьим лицам, а также использовать двухфакторную аутентификацию и сложные пароли.

"Интернет дает огромные возможности для общения и самореализации. Но важно понимать: безопасность в цифровом пространстве начинается с нас самих. Чем больше внимания мы будем уделять защите своих данных, тем меньше шансов у мошенников использовать доверие людей в преступных целях", - заключил Шейкин.