YouTube удалил канал историка из Бразилии о Победе в Великой Отечественной войне

Автор канала, профессор Федерального университета Рио-де-Жанейро, намерен добиться восстановления страницы

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 27 октября. /ТАСС/. Видеохостинг YouTube заблокировал крупнейший канал на португальском языке Guerra Patriótica о событиях Великой Отечественной войны и Победе Советского Союза над фашизмом. Автор канала, историк и профессор Федерального университета Рио-де-Жанейро (UFRJ) Жуан Питилью в беседе с ТАСС указал на отсутствие оснований такого решения и пообещал добиться восстановления канала.

"Атака на канал произошла из-за моей деятельности по теме Великой Отечественной войны, - указал он. - Крупнейший канал на португальском языке о Великой Отечественной войне заблокирован без каких-либо оснований".

Ранее на канале, число подписчиков которого достигло 32 тыс. в 2025 году, регулярно выходили образовательные видеоролики и сюжеты об основных событиях Великой Отечественной войны на португальском языке. Часто Питилью привлекал других экспертов, организовывал онлайн-лекции и конференции с участием ведущих специалистов Бразилии по советской эпохе и Победе СССР над фашизмом.

"В планах было расширить канал с привлечением большего числа бразильских экспертов и специалистов из стран БРИКС", - сказал Питилью.

"YouTube сообщил, что канал якобы поддерживает преступные организации, - добавил он. - Мы примем соответствующие судебные меры для восстановления канала и привлечения платформы к ответственности".

Бразильский историк Жуан Питилью

Жуан Питилью - бразильский историк и политолог. Автор нескольких монографий и книг о Великой Отечественной войне. В 2025 году под редакцией Питилью совместно с профессором UFRJ Франсиску Тейшейрой да Силвой вышла книга "Путь к Победе. От Москвы до Берлина" на португальском языке, которая содержит статьи ведущих исследователей Бразилии о событиях 1941-1945 годов.

Помимо статей об основных сражениях Красной армии с войсками нацистской Германии и их союзников, авторы добавили материалы о системе образования в СССР в годы Великой Отечественной войны, провели детальный разбор информационной политики советского правительства в этот период, а также подготовили статью о героях Великой Отечественной войны. Авторы подробно рассказали о подвигах Николая Гастелло, Людмилы Павличенко, Василия Зайцева, Александра Матросова, Алексея Маресьева и многих других героев.